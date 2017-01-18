Аас: Центристская партия не будет спешить с назначением кандидата на пост мэра

Удостоившийся от председателя Центристской партии Юри Ратаса похвалы за работу по управлению Таллинном Таави Аас был немногословен, говоря о возможности выставить свою кандидатуру на пост мэра Таллинна на местных выборах, и сказал, что это должно быть коллективным решением, с которым не будут торопиться.

"Центристская партия не принимала решения, кто будет кандидатом на пост мэра. /../ Я полагаю, что с этим пока не торопятся, хотя знаю, что председатель нашей партии говорил, что это решение могли бы принять в феврале", – сказал Аас на пресс-конференции мэрии Таллинна, добавив, что это должно быть коллективным решением.

Вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу назвал Таави Ааса скромным и напомнил похвалу Юри Ратаса, высказанную во вторник в адрес Ааса. По словам Сарапуу, из этого можно сделать выводы.



"Кандидаты – это члены Центристской партии. Я совершенно уверен, что Таави Аас проделал очень серьезную работу в управлении городом", – сказал Ратас во вторник в "Актуальной камере".