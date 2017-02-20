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Фирма Väinamere Liinid проиграла судебный спор министру Урве Пало

Урве Пало. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 12:59
Рубрика: Эстония

Судебный процесс, который инициировала судоходная компания Väinamere Liinid против политика Социал-демократической партии Урве Пало, завершился поражением предприятия. Фирма уверяла, что Пало позволила себе ложные высказывания в ее адрес, но суд не нашел этому подтверждений.

Окончательно компания Väinamere Liinid проиграла нынешнему министру предпринимательства Урве Пало в понедельник, 13 января, когда Государственный суд не принял к рассмотрению кассацию адвоката предприятия.

В ноябре Таллиннский окружной суд посчитал, что бывший министр экономики Урве Пало не позволяла себе не соответствующих действительности высказываний в адрес судоходной компании Väinamere Liinid.

Ранее Урве Пало оправдал и суд первой инстанции.

В сентябре 2015 года представитель Väinamere Liinid заявил, что иск против Урве Пало подан в связи с представленной ложной информацией о компании и что касающиеся тендера на обслуживание паромной линии между материком и островами неверные данные следует опровергнуть.

Глава компании Вячеслав Леэдо говорил, что Урве Пало лжет в ряде моментов, касающихся конкурса госзаказа.

Вячеслав Леэдо ранее также неоднократно утверждал, что предложение его компании было выгоднее предложения выигравшего тендер Tallinna Sadam.

Сергей Михайлов
Редактор

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