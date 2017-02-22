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Горсобрание Раквере отказало в финансировании организаторам фестиваля фильмов сексуальных меньшинств

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Алексей Федоров, "Актуальная камера"
Cегодня 21:37
Рубрика: Эстония

В Раквере сегодня прошел пикет против фестиваля фильмов сексуальных меньшинств. В тот самый день, когда депутаты горсобрания должны были решить вопрос о выделении денежных средств фестивалю. В итоге, городское собрание ответило отказом, передает "Актуальная камера".

"Нет пропаганде гомосексуализма" и "Раквере – это не гомостолица". Такими плакатами сегодня встречали депутатов местного горсобрания митингующие, собравшиеся под флагами Консервативной народной партии. Высказать свое отношение к фестивалю посчитали нужным около двух десятков человек.

"Я против. Я живу тут и хочу, чтобы наша раквереская культура была для раквереских людей. Я считаю, что это ненормально: пенсионеры тоже хотели получить деньги для своего мероприятия, но к сожалению, не получили ничего", – сказал житель Раквере Аллан Яакус.

Впервые тема финансирования Раквереского кинофестиваля сексуальных меньшинств прозвучала в январе. Тогда депутаты не смогли решить, как ответить на предложение городской комиссии по культуре выделить 1500 евро на фестиваль.

"Когда мы читали описание проекта, то понимали, что речь идет о серьезном, качественном мероприятии. Это основные аргументы. Кроме того, мы хотели бы привести в наш город что-то запоминающиеся, поскольку нас часто упрекают, что мы финансируем клубные маленькие мероприятия", – пояснил председатель комиссии по культуре горсобрания Раквере Тауно Тоомпуу.

Решение вопроса поддержки скандального мероприятия депутатам горсобрания сегодня далось нелегко. В итоге 11 голосов было против и 7 – за.

"Это культурное событие организаторы хотят провести в неправильное время – за две недели до местных выборов. Это значит, что никакой культуры не будет, а будет политическая борьба. Мы видим, что творится в эстонском обществе при обсуждении этого вопроса", – сказал депутат горсобрания Раквере Андрес Яадла.

Политическую подоплеку проведения фестиваля подтвердили и организаторы, которые отметили, что время проведения мероприятия в октябре было выбрано осознанно. "Мы действительно думали о том, что после выборов нет особенного резона проводить фестиваль, поскольку в программе у нас предполагаются и дебаты. Нет смысла скрывать, что перед выборами легче найти людей, которые могут говорить и спорить. А после выборов интерес будет намного ниже и организовать мероприятие будет нелегко", – пояснил организатор фестиваля фильмов сексуальных меньшинств Кейо Соомелт.

По его словам, Раквере стал первым городом, который отказал в финансовой помощи для проведения фестиваля фильмов сексуальных меньшинств, но организаторы не отчаиваются и продолжат искать спонсоров. Общий бюджет фестиваля – около 26 000 евро.

Ирина Киреева
Редактор

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