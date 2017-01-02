Посольство России в Эстонии открыло электронную книгу соболезнований
Посольство России в Эстонии открыло электронную книгу соболезнований в связи с авиакатастрофой, произошедшей в воскресенье над Черным морем с самолетом Минобороны России.
Запись в книге можно оставить на официальной странице посольства в Фейсбук.
25 декабря в районе Сочи потерпел крушение самолет Минобороны России Ту-154, на борту которого находились 92 человека – военнослужащие, музыканты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В.Александрова, представители прессы, сопровождающие лица и члены экипажа.
26 декабря объявлен в России днем траура.
Там нет комментариев. Будьте первым!