Посольство России в Эстонии открыло электронную книгу соболезнований

В воскресенье утром в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа из-за гололеда многие водители не справились с управлением автомобиля. Произошло несколько ДТП, в большинстве из них люди, к счастью, не пострадали, но в двух случаях водители и пассажир нуждались в медпомощи.