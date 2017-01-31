Министр Евгений Осиновский предлагает запретить рекламу алкоголя в соцсетях

Министр здоровья и труда Евгений Осиновский представил на рассмотрение правительства законопроект, который ограничивает продажу и рекламу алкоголя.

Наряду с предложенными ранее ограничениями законопроект предусматривает запрет на рекламу алкоголя в социальных сетях, передает "Актуальная камера". В крупных магазинах, площадь которых превышает 600 квадратных метров, спиртные напитки должны располагаться отдельно от других товаров, к примеру, за стеной и их не должно быть видно с улицы.

Вместе с тем министерство решило отказаться от запрета на продажу алкоголя на заправочных станциях.