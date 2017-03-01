На развитие новой цифровой системы для полиции выделят 1,8 млн евро

К концу 2017 года систему e-politsei во всех патрульных автомобилях, которых более 400. Фото: МВД

Евросоюз и МВД инвестируют в третий этап развития системы e-politsei почти 1,8 млн евро. Бюджет третьего этапа проекта – 1 797 085 евро, из которых 1 347 814 евро покроют из фонда внутренней безопасности ЕС, а оставшуюся часть – из госбюджета.

В числе прочего для полиции будет создано решение, которое показывает события и вызовы на дигитальной карте, а также будет оцифрован патрульный лист, который до сих пор заполняли вручную, передает ERR Uudised.

Система e-politsei сменит систему m-Kairi,которая служила полицейским в течение 12 лет.

"Новая система гораздо быстрее предыдущей, более удобная и с большими возможностями. В ней средний запрос занимает всего три секунды. Это серьезный скачок вперед, учитывая, что полицейской работе часто приходится контролировать данные прямо на ходу", – сказал вице-канцлер по вопросам охраны правопорядка и миграционной политики МВД Райво Кюйт.

Наряду с введением в использование системы e-politsei центр развития и инфотехнологий МВД (SMIT) сменит устаревшие автомобильные компьютеры. В патрульные машины будут установлены планшеты, которые можно будет использовать и вне автомобилей, например, для пешего патрулирования.

К сегодняшнему дня e-politsei используется в более чем 200 полицейских автомобилях, а к концу 2017 года планируют установить систему во все патрульные автомобиля, которых более 400.