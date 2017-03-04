Политик из EKRE раскритиковал речь Кальюлайд за расширительную трактовку национальности

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Фото: ERR

"Президент Кальюлайд сказала в своей речи, что эстонцем может стать каждый, кто признает наши язык, обычаи и ценности. Разумеется, но это всего лишь одно условие из очень многих. Мало одного признания", - написал Пыллуаас в субботу, 25 февраля, на своей странице в соцсети Facebook.

"Я, например, признаю язык, обычаи и ценности финнов, немцев, французов, англичан, латышей и так далее. Кто же я по этому определению? Как-то наивно таким образом объяснять, что значит быть эстонцем. Это мультикультурный, глобалистский и не имеющий корней подход, который созвучен прозвучавшим когда-то ранее словам Кальюлайд, что эстонцем является и каждый электронный резидент. Неужели?!", - написал Пыллуаас.

Схожее мнение ранее высказал медиаэксперт Виталий Белобровцев. "Получается, что наши партнеры и союзники на международной арене – все эстонцы, поскольку, по словам президента, они уважают наш язык, культуру, обычаи и устремления", - указал Белобровцев на противоречие в словах президента.

"Я не могу понять, зачем, скажем, местным русским или армянам считать себя эстонцами. Какой в этом смысл? Надо быть очень ограниченным человеком, чтобы не уважать эстонскую культуру, как, впрочем, и любую другую. Но относясь с почтением к эстонской литературе, музыке, театру, я совсем не горю желанием стать эстонцем, поскольку по культуре, по языку я человек русский", - добавил он.

Кальюлайд сказала в своей речи, что эстонцем может стать каждый, кто признает эстонские язык, обычаи и ценности. Так он сам может считать себя эстонцем, и эстонцы могут делать то же самое.