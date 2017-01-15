Новыми членами правления Партии реформ стали Сийм Каллас, Андрей Коробейник, Урмас Клаас и Лайне Рандъярв

Андрей Коробейник Фото: Postimees/Scanpix

В субботу, 7 января, на съезде Партии реформ были избрано руководство. В правление попали 15 человек, четверо из них - Сийм Каллас, Андрей Коробейник, Урмас Клаас и Лайне Рандъярв - не входили в предыдущий состав руководящего органа партии.

В правление вместе с председателем, которым был избран Ханно Певкур, входят 15 человек. Помимо Певкура, сохранили свои места в руководящем органе партии Кая Каллас, Юрген Лиги, Анне Суллинг, Марис Лаури, Урмас Паэт, Урве Тийдус, Арто Аас, Антс Лаанеотс, Калле Паллинг и Айвар Сыэрд.

Трое из членов бывшего правления - отказавшийся баллотироваться на новый срок экс-лидер партии Таави Рыйвас, Кейт Пентус-Розиманнус и Рейн Ланг - не выдвигали свои кандидатуры. А экс-министр сельской жизни Урмас Круузе не получил достаточного количества голосов.

Новыми членами правления стали почетный председатель Партии реформ Сийм Каллас, председатель Пярнуского горсобрания Андрей Коробейник, мэр Тарту Урмас Клаас и депутат Рийгикогу Лайне Рандъярв.

Вице-председатели партии будут выбраны на первом заседании правления.