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В результате стрельбы в таллиннской гостинице Metropol ранен мужчина, полиция ищет подозреваемых

Bчера 14:59 Обновлено 20:55
Рубрика: Эстония

В расположенной в таллиннском квартале Ротерманни гостинице Metropol произошла стрельба, в результате которой был ранен человек.

Сегодня, 2 февраля, около 14 часов Центр тревоги получил сообщение о том, что в центре Таллинна в гостинице на улице Розени была слышна стрельба. По имеющимся на настоящий момент данным, стреляли из похожего на оружие предмета, ранение в ногу получил 45-летний мужчина. Мужчина был доставлен в больницу, полученное ранение не представляет угрозы для жизни, передает ERR.

Полиция ищет трех мужчин, которые направились от улицы Розени в направлении Нарвского шоссе. Возможный стрелок - 50-летний лысый мужчина, который был одет в серые брюки. С ним могут находиться двое мужчин — один в коричневой кожаной куртке, второй — в черном полупальто.

В район стрельбы направлены дополнительные силы полиции, работающие на месте происшествия сотрудники полиции проводят необходимые процедуры, собирают доказательства. В данный момент никто не задержан.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Вейко Рандлайне сказал, что правоохранители в данный момент стараются как можно быстрее задержать подозреваемых. "В настоящий момент есть трое подозреваемых и нет оснований полагать, что риску подвергаются другие люди. Мы просим всех, кто находится в этом районе, если вы заметили что-нибудь подозрительное, немедленно сообщите об этом по номеру экстренной помощи 112", - сказал Рандлайне.

В интервью "Актуальной камере" руководитель патрульной службы Пыхьяской префектуры Артур Гельвей сказал, что сейчас полиция прочесывает районы в поисках предполагаемых преступников, выявляет подозрительных личностей, с целью задержать стрелявшего и его сообщников. "Мы рассчитываем на бдительность наших сограждан и надеемся, что они сообщат по телефону 112 в случае, если заметят что-нибудь подозрительное".

Стражи порядка заявили, что пострадавший мужчина, стрелок и его сообщники могли быть знакомы. По данным издания Postimees, все мужчины нередко обедали в ресторане гостиницы, так что были знакомы сотрудникам. На месте происшествия продолжается работа. Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией незамедлительно позвонить по номеру 112.

Прокуратура считает вероятным, что стрельба в Metropol произошла как сведение счетов

Прокуратура считает вероятным, что произошедшая в четверг в расположенном в центре Таллинна отеле Metropol стрельба произошла в результате сведения счетов, передает BNS.

"Сейчас есть основания считать, что произошло выяснение отношений неких лиц между собой, которое привело к драке, а затем и к использованию огнестрельного оружия",- сообщила в пресс-релизе старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Саския Каск.

"Полиция занимается проверкой версий о причинах драматической ссоры и полиции уже известен круг возможных подозреваемых, однако в настоящий момент никто еще не задержан",- сообщила старший прокурор.

Префект: полиции известны подозреваемые

Пыхьяский префект Кристьян Яани сказал в выпуске "Актуальной камеры" в 21 час, что большое число полицейских продолжают упорно работать по задержанию подозреваемых. "Я очень надеюсь, что мы очень скоро их задержим", - сказал он, добавив, что подозреваемые известны полиции.

Он подтвердил, что всем пребывающим в Эстонии опасность не угрожает, хотя и отметил, что такой случай со стрельбой является экстраординарным. "Если кто-то в центре города среди бела дня применяет огнестрельное оружие в местах массового скопления людей,то это для нас очень экстраординарный случай, и мы действительно стремимся предотвращать такие случаи. Но если это произошло, мы должны очень быстро принять меры" - сказал Яани.

По словам Артура Гельвея, пострадавший является местным жителем, а не постояльцем отеля.

Добавлен видеосюжет "Актуальной камеры".

Надежда Берсенёва
Редактор

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