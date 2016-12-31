ВИДЕО: рождественский трамвай создавал праздничное настроение жителям и гостям столицы
В канун Рождества, отмечаемого западными христианами, жители Таллинна и гости столицы могли прокатиться на рождественском трамвае, которым управляет Дед Мороз.
Те, кто рассказпл в трамвае стишок, получали конфеты, передает "Раэпресс". Рождественский трамвай можно было увидеть на улицах города три дня – с 22 по 24 декабря.
Расписание рождественского трамвая на 24 декабря:
I КРУГ
11:00 Тонди – Кадриорг
11:25 Кадриорг – Тонди
11:50 Тонди – Юлемисте
12:20 Юлемисте – Тонди
II КРУГ
13:00 Тонди – Кадриорг
13:25 Кадриорг – Тонди
13:50 Тонди – Юлемисте
14:20 Юлемисте — Вана-Лыуна
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