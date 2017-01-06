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В январе в Эстонии начнет работать Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK), призванный поддержать Министерство обороны и Силы обороны в проведении государственных тендеров, а также в управлении недвижимостью.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства обороны, отметив, что центр будет оказывать поддержку Министерству обороны, Силам обороны и другим учреждениям этой сферы в проведении конкурсов госпоставок и в управлении недвижимостью.

Создание этой вспомогательной структуры поможет остальным ведомствам системы сосредоточиться на своих основных обязанностях, связанных с оборонной сферой, отметило Минобороны.

В компетенцию RKIK войдет организация и проведение тендеров Министерства обороны и Сил обороны стоимостью от 10 000 евро и больше.

Новый центр сосредоточит под своим крылом экспертов в области проведения конкурсов, соответствующие знания и финансовые ресурсы.