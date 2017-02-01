Госсуд: не оплативший парковку автомобиль можно эвакуировать

Парковка Europark.

Согласно решению Государственного суда, владелец парковки имеет право эвакуировать автомобиль, если парковка не была оплачена.

К такому выводу Госсуд пришел в рамках рассмотрения тяжбы между владельцем автомобиля и OÜ Europark Estonia.

Суды низших инстанций решили, что автомобиль следует вернуть владельцу, но Госсуд постановил, что автомобиль эвакуировали правомерно, и вернул дело на рассмотрение в окружной суд.

Тяжба ведется между фирмой Europark Estonia и частным лицом — работающей судебным исполнителем Катрин Веллет, опротестовавшей эвакуацию внедорожника Volvo, владельцем которого является SEB Liising, а ответственным пользователем — Веллет.

Харьюский уездный суд и Таллиннский окружной суд приняли решение в пользу Веллет и обязали Europark вернуть ей автомобиль, но гражданская коллегия Госсуда решила аннулировать решение окружного суда и вернуть дело на рассмотрение во вторую судебную инстанцию.