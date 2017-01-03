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Налог на содержащие сахар напитки хотят сделать ступенчатым

Прохладительные напитки. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 10:24
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

Министр здоровья и труда Евгений Осиновский намерен сделать налог на содержащие сахар напитки ступенчатым.

Об этом во вторник, 27 декабря, сообщила Балтийская служба новостей со ссылкой на Postimees, отметив, что налогом, скорее всего, не будут облагаться молочные напитки и напитки, содержащие натуральный сахар.

После создания новой коалиции предполагалось, что новый налог будет вне зависимости от содержания сахара составлять 20 центов за литр, отмечает газета. Теперь Осиновский намерен отказаться от этого подхода и сделать налог ступенчатым.

"Если будут действовать разные налоговые ступени, а разница в акцизах будет достаточно велика, предприятия попытаются поместить свою продукцию на самую низкую ступень, чтобы она была дешевле и более конкурентоспособной" - сказал министр.

Осиновский также отметил, что государство, скорее всего, не будет взимать налог с молочных напитков, содержащих лактозу.

"Я скептически отношусь к тому, что возможно взимать налог с продукции с натуральным сахаром", - сказал он.

В то же время, Осиновский отметил, что налогообложение молочной продукции было бы справедливым по отношению к другим группам товаров и с учетом воздействия на здоровье, поскольку в Эстонии она содержит очень много сахара.

По планам, налог на сахаросодержащие напитки вступил бы в силу с начала 2018 года. В Министерстве финансов сообщили, что законопроект сейчас разрабатывается.

Сергей Михайлов
Редактор

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