ФОТО и ВИДЕО: новый командующий ВМС Эстонии вступил в должность

На прошедшей в четверг в Минной гавани торжественной церемонии командующий Силами обороны Эстонии генерал Рихо Террас объявил нового командующего Военно-морскими силами Эстонии - капитан-лейтенанта Юри Саска.

"Накануне празднования 99-й годовщины Эстонской Республики у Военно-морских сил Эстонии большой праздник. Эстонские ВМС в течение многих десятилетий были на переднем крае, представляя Эстонию миру", - отметил в своей речи командующий Силами обороны Эстонии генерал Рихо Террас

"Для страны, имеющей более 3000 километров морских границ, военно-морские силы необходимы. Эстонские ВМС были и остаются частью Сил обороны Эстонии", - сказал Террас.

В своей речи новый командующий ВМС Эстонии сказал, что он как и все его предшественники будет отдавать все силы на развитие морской обороны Эстонии и выполнение поставленных задач.

Перед церемонией Клуб офицеров морского флота и Клуб унтер-офицеров ВМС подарили ВМС новый церемониальный флаг, который генерал Террас передал на церемонии капитану Саска.

Уроженец Йыгевамаа Юри Саска поступил на срочную военную службу в 1993 году в составе автороты главного штаба Сил обороны. После прохождения срочной службы он окончил Военно-морскую академию Швеции и поступил на службу на военный корабль Sulev.

Саска служил почти на всех кораблях ВМС Эстонии и в штабах, а также оперативным офицером в штабе общей противоминной группы Эстонии, Латвии и Литвы BALTRON. Саска в течение 10 месяцев был командиром флагмана эстонского флота — корабля Admiral Pitka.

Также Саска командовал военно-морской базой, штабом ВМС и флотом ВМС. Он окончил школу минной войны в Бельгии, Таллиннскую техническую высшую школу, колледж штаба ВМС в США и колледж управления ВМС США. Он получил степень магистра по международным отношениям в университете Salve Regina в США.

Предыдущий командующий ВМС Эстонии Стен Сеппер подал в отставку в ноябре прошлого года из-за скандала с минным тральщиком Sakala.

11 ноября 2016 года Налогово-таможенный департамент обнаружил на минном тральщике Sakala, который входит в группировку НАТО по борьбе с минами и прибыл в Таллинн для двухдневного отдыха, 56 ящиков сигарет и около тысячи литров крепкого алкоголя. Обнаруженные табачные изделия и алкогольная продукция не имели акцизных марок.