В Тапа Силы обороны Эстонии вместе с союзниками готовятся к параду

Любому государству для обоснования права на существование нужны собственные исторические символы, на которые можно ссылаться при принятии судьбоносных решений. Для США – это покорение Дикого Запада, война между Югом и Севером и культ отцов-основателей. Для России таковыми стали Киевская Русь, князь Владимир-Креститель, победы над Наполеоном и гитлеровской Германией. История независимой Эстонии не имеет столь давних корней, а потому создание символических основ для государства происходит до сих пор. Часто методом проб и ошибок.