В Тапа Силы обороны Эстонии вместе с союзниками готовятся к параду
В Тапа проходят репетиции парада по случаю 99-й годовщины независимости Эстонской Республики. Первая пехотная бригада упражняется вместе с союзниками.
Впервые все подразделения бригады будут передвигаться на параде только на технике, передает "Актуальная камера".
В пятницу, 24 февраля, на площади Вабадузе в Таллинне можно будет увидеть бронетранспортеры, боевые машины и танки "Абрамс". Парад Сил обороны начнется ровно в полдень.
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