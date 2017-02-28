На должность главы ERR будут претендовать Март Луйк, Эрик Роозе и Аллар Танклер

Фото: Мартин Дремлюга/ERR

Совет общественно-правовой вещательной корпорации (ERR) выбрал во вторник вечером из восьми претендентов, участвовавших в конкурсе на замещение поста главы организации, троих кандидатов, которые будут участвовать в дальнейшем конкурсе.

Выбранные советом кандидаты: руководитель Союза мясной промышленности Эстонии и член правления ERR Март Луйк, бывший председатель правления Postimees Эрик Роозе и бывший главный редактор Eesti Ekspress Аллар Танклер.

"Члены Совета сделали сегодня свой первый выбор. Это означает, что теперь из восьми кандидатов остается три. После того, как мы рассмотрели все представленные кандидатами документы, познакомились с их биографиями, обсудили это между собой, мы выбрали троих претендентов: Марта Луйка, Эрика Роозе и Аллара Танклера", - сказал председатель совета ERR Агу Ууделепп "Актуальной камере" на эстонском языке.

"Март Луйк очень долгое время был связан с телевидением и, конечно, как член правления ERR, он чувствует себя в ERR сейчас очень хорошо. Эрик Роозе — один из тех, кто сделал портал Postimees, и возможно, онлайн-СМИ в настоящее время требуют развития и в ERR. Аллар Танклер был главредом Eesti Ekspress, а это значит, что он хорошо знает журналистское расследование. Все они представляют собой некоторый симбиоз рукводителя и журналиста", - пояснил Уудулепп.

Ранее портал rus.err.ee сообщал, что к моменту окончания срока подачи заявлений на конкурс по поиску руководителя EER свои кандидатуры представили восемь человек, сказал председатель совета Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации Агу Ууделепп теленовостям.

Свое участие в конкурсе ERR подтвердили член правления Cоюза мясопереработчиков и член совета ERR Март Луйк, экс-гендиректор Postimees Эрик Роозе, бывший главный редактор Eesti Ekspress Аллар Танклер, бывший председатель правления Õhtuleht Кристьян Мауэр, директор по связям с общественностью городской администрации Таллинна Айн Саарна, преподаватель журналистики Тартуского университета Маарья Лыхмус и бывший тележурналист и городской чиновник Юхан Хиндов.

По неподтвержденным данным, среди восьми кандидатов – и генеральный секретарь олимпийского комитета Сийм Суклес, с которым ERR во вторник не удалось связаться.

Ууделепп сказал, что во вторник совет отберет трех кандидатов, с которыми продолжит процедуру отбора.

Агу Ууделепп прокомментировал службе новостей "Радио 4", что от кандидата прежде всего ждут видения того, какой могла бы быть телерадиовещательная корпорация через 5-10 лет. "Мы же видим как изменился медийный ландшафт. Всего несколько лет назад эстонских телеканалов было гораздо меньше, чем сейчас. Позиция онлайн изданий была иной. Так что мы находимся в активной фазе процесса изменений. Нам нужен руководитель, который смог бы это осмыслить и понять, куда двигаться дальше, смог бы увлечь за собой свою команду. Важно также то, каким образом планируется удержать тех добросовестных людей, которые сейчас работают в ERR, и создать условия для того, чтобы все хорошие творческие идеи можно было реализовать", – пояснил Ууделепп.

Для того, чтобы стать руководителем ERR, необходимо получить поддержку по меньшей мере 7 членов совета из 10.

Новый председатель ERR приступит к исполнению обязанностей не позднее 1 июня и пробудет в должности до 2022 года.