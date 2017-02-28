В конкурсе на пост руководителя ERR участвуют восемь претендентов

Фото: Мартин Дремлюга/ERR

К моменту окончания срока подачи заявлений на конкурс по поиску руководителя EER свои кандидатуры представили восемь человек, сказал председатель совета Эстонской общественной телерадиовещаетльной корпорации Агу Ууделепп теленовостям.

Свое участие в конкурсе ERR подтвердили член правления Cоюза мясопереработчиков и член совета ERR Март Луйк, экс-гендиректор Postimees Эрик Роозе, бывший главный редактор Eesti Ekspress Аллар Танклер, директор по связям с общественностью городской администрации Таллинна Айн Саарна, преподаватель журналистики Тартуского университета Маарья Лыхмус и бывший тележурналист и городской чиновник Юхан Хиндов.

Ууделепп сказал, что во вторник совет отсеет трех кандидатов из которых будут выбирать председателя совет организации.

Для того, чтобы стать руководителем ERR, необходимо получить поддержку по меньшей мере 7 членов совета из 10.

Новый председатель ERR приступит к исполнению обязанностей не позднее 1 июня и пробудет в должности до 2022 года.