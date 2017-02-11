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Инспекция: данные оплативших парковку по мобильнику можно использовать для уведомления о штрафах

Фото: скриншот
Cегодня 12:54
Рубрика: Эстония

Инспекция по защите данных подтвердила, что при оплате парковки при помощи мобильного телефона необходимо учитывать, что в таком случае владелец парковки получает информацию, которую он может в дальнейшем использовать для уведомления о штрафах или их взыскания, а также для передачи в государственные инстанции.

По информации новостного портала ERR, оператор платных парковок Europark отправляет на мобильные телефоны сообщения о неоплаченных штрафах и звонит неплательщикам, указывая на оплату парковки при помощи мобильного телефона как на источник получения информации.

По словам исполнительного директора Europark Карола Кованена, фирма в действительности пока только планирует такие действия. "Пока мы не извещаем своих клиентов при помощи SMS или по электронной почте о неоплаченных штрафах, потому что у нас неполная информация. Мы можем пользоваться только теми данными, которые у нас есть о наших прежних или нынешних клиентах. Но мы собираемся уведомлять клиентов по SMS и по-дружески обращать их внимание на штрафы, если у нас есть такие данные", - сказал Кованен.

Он пояснил, что если контролер обнаруживает не оплативший парковку автомобиль и видит, что на тот же автомобиль и раньше выписывались не оплаченные штрафы, то он оставляет под стеклоочистителем извещение с рекомендацией связаться с Europark. "Может быть клиент забыл о предыдущем штрафе или штраф получил предыдущий владелец [автомобиля] – так мы можем разрешить ситуацию без необходимости прибегать к эвакуации автомобиля или привлекать инкассо", - добавил Кованен, заверив, что предприятие соблюдает требования Закона о защите данных.

Представитель Инспекции по защите данных Майре Иро сказала, что при оплате парковки по мобильному телефону надо учитывать, что таким образом оператор парковки узнает телефонный номер и регистрационный знак автомобиля. В дальнейшем предприятие может использовать эти данные в том числе для уведомления о штрафе или его взыскания.

Иро добавила, что перед тем, как связываться с человеком по поводу штрафа, предприятие должно убедиться, что именно ему принадлежал автомобиль в тот момент, когда был выписан штраф. Если же автомобиль с тех пор сменил владельца, то оператор парковки не имеет права досаждать новому владельцу и давать ему информацию о неоплаченных штрафах прежнего владельца.

"Человек всегда имеет право спросить, почему предприятие считает, что у него есть связь с конкретным автомобилем, и из какого источника получены эти данные", - подчеркнула Иро.

Полиция и банкротные управляющие также могут получать информацию от оператора парковки

Глава Europark сообщил, что фирма просила Департамент шоссейных дорог делиться с ними данными о владельцах автомобилей, потому что отправка SMS — более быстрый и эффективный способ извещения людей.

По словам Кованена, департамент толкует закон таким образом, что при нарушении правил на публичной парковке владельца автомобиля можно информировать о штрафе, а если нарушение произошло на частной территории — то такой возможности нет. "Эвакуация бы не требовалась, если бы был доступ к данным о владельцах автомобилей при наличии обоснованного интереса, как в других европейских государствах", - сказал он.

Кованен добавил, что судебные исполнители пока не обращались в Europark за данными о должниках, но при наличии обоснованного интереса у Europark не будет оснований отказать им в таких данных. "Банкротные управляющие и полиция запрашивали данные, и мы отвечали на эти запросы", - добавил он.

Представитель Инспекции по защите данных Майре Иро добавила, что в случае неуплаты штрафа оператор парковки может сообщить номер телефона владельца и регистрационный номер транспортного средства инкассо-фирме. "Судебным исполнителям, банкротным управляющим и полиции данные можно передавать при наличии законного основания в зависимости от того, какие данные и на каком основании они запрашивают", - сказала она.

Андрей Крашевский
Редактор

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