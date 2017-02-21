Свободная партия не сможет тратить бюджетные средства на осеннюю избирательную кампанию

Свободная партия Эстонии была учреждена 20 сентября 2014 года. Фото: Postimees/Scanpix

Комиссия по надзору за финансированием партий (КНФП) направила лидерам политических партий письмо с предупреждением, что бюджетные средства могут использоваться только для финансирования избирательных кампаний на основе партийных списков. Поскольку члены Свободной партии будут баллотироваться на предстоящих этой осенью местных выборах только в составе избирательных союзов, свободники не смогут поддержать свою кампанию государственными средствами.

Согласно Закону о партиях, публичные средства могут использоваться только самими партиями, а не отдельными кандидатами, сообщила во вторник, 14 февраля, "Актуальная камера на эстонском языке".

В Свободной партии подтвердили, что им известно об этом ограничении, но указывают на возможность использования средств для общей кампании. "Свободная партия может поддержать общую кампанию в том смысле, что голосуйте за избирательные союзы", - сказала член парламентской фракции свободников Кюллики Кюбарсепп. Она добавила, что в такой рекламе не будут указываться конкретные кандидаты или названия избирательных союзов.

По словам председателя КНФП Ардо Оясалу, даже такой вариант может вызвать вопросы у комиссии. "Финансирование всей подобной деятельности под своим именем следует считать избирательной кампанией, - сказал Оясалу. - Если будет использован такой вариант, то у нас в комиссии, вероятно, возникнут эти темы после предстоящих выборов".

На прошлой неделе Свободная партия передала в Рийгикогу законопроект о поддержке местной демократии, согласно которому государство могло бы дотировать избирательные союзы и независимых кандидатов, добившихся хороших результатов на выборах.