ETV+ из праздничной студии следил за концертом и президентским приемом в концертном зале "Эстония"

День рождения Эстонской республики по традиции отмечен концертом и праздничныи приемом в концертном зале "Эстония", на который приглашены 900 гостей, в том числе из-за рубежа.

Президент Керсти Кальюлайд произнесла свою первую речь по случаю годовщины независимости Эстонии.

В праздничной студии ETV+ ведущие Елена Соломина и Илья Нартов в Таллинне, а также Юрий Николаев и Сергей Степанов в Нарве - встречали гостей до 21:50, с перерывами на праздничный концерт и на включения с торжественного приема.

На связи из Концертного зала "Эстония" со студией ETV+ были ведущие Анна Сапроненко и Николай Лощин.

Политобозреватель rus.err.ee Виктор Сольц и стилист Люсине Аянян в праздничной студии ETV+.