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LIVE в 17:30: праздничный концерт и президентский прием в концертном зале "Эстония"

Концертный зал "Эстония". Фото: Юло Йозинг/ERR
Cегодня 17:22
Рубрика: Эстония

День рождения Эстонской республики по традиции отмечен концертом и праздничныи приемом в концертном зале "Эстония", на который приглашены 900 гостей, в том числе из-за рубежа.

Президент Керсти Кальюлайд произнесет свою первую речь по случаю годовщины независимости Эстонии.

В 17:30 в праздничной студии ETV+ ведущие Елена Соломина и Илья Нартов в Таллинне, а также Юрий Николаев и Сергей Степанов в Нарве - встречают гостей до 21:50, с перерывами на праздничный концерт и на включения с торжественного приема.

Прямая трансляция праздничного концерта и речи президента начнется в 18:00.

В 19:15 стартует трансляция торжественного президентского приема. На связи из Концертного зала "Эстония" со студией ETV+ будут ведущие Анна Сапроненко и Николай Лощин.

Екатерина Таклая
Редактор

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