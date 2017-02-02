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Большинство обвиняемых по делу о подделке госдокументов пошли на сделку с прокуратурой

Обвиняемые в зале суда. Фото: Postimees/Scanpix
Марек Куул
Cегодня 11:40
Рубрика: Эстония

Дело о преступной группировке, занимавшейся незаконным оформлением государственных документов, будет разрешено в порядке согласительного производства.

Об этом в четверг, 26 января, сообщил портал новостей вещания ERR.ee, отметив, что на сделку с прокуратурой пошли большинство обвиняемых.

В четверг Харьюский уездный суд принял к рассмотрению соглашения о наказании для обвиняемых. Будут ли они утверждены, судья Мерли Партс решит 6 февраля.

Обвинения по уголовному делу предъявлены 12 лицам. Главной фигурой является 65-летняя Любовь Генрихсон. Она обвиняется в создании преступного сообщества и руководстве им, а также в неоднократной даче взяток и пособничестве при даче взяток, использовании поддельных документов, злоупотреблении важным личным документом и мошенничестве. Генрихсон является единственной из 12 обвиняемых, которая находится под арестом. И единственной, которая не пошла на сделку с обвинением. В итоге ее дело будет рассматриваться отдельно.

Помимо нее перед судом предстали Меэли Палувитс, Жанна Реэде, Лайви Сеэман, Юлле Лилл, Сергей Зимаков, Ирина Савенкова, Ольга Цветкова, Екатерина Бочарова, Екатерина Леонова и Антон Киммер. Все они, среди прочего, обвиняются в участии в преступном сообществе. Оксана Дмитриева обвиняется в злоупотреблении важным личным документом.

По данным ERR, государственная прокуратура по соображениям целесообразности ранее прекратила производство в отношении 75 подозреваемых по данному делу. В основном это лица, которые в период 2011-2015 годов незаконно получили документы при помощи этой преступной группы.

Согласно обвинению, заказчики через четырех сотрудников Департамента полиции и погранохраны (ДПП) получали различные документы, в том числе аттестаты о получении образования, документы, которые подтверждали результаты экзаменов на знание эстонского языка и давали основание для получения вида на жительства и гражданства, а также медицинские справки. Для этого члены группировки прибегали, среди прочего, к подделке, представлению ложных данных и сообщникам, действовавшим под чужим именем.

Сотрудники ДПП не были организаторами бизнеса по выдаче документов. Они предоставляли информацию о ходатайствах, делали запросы в базы данных и принимали ходатайства с ложными данными, выдавая на их основании документы и получая за это взятки. Из получивших обвинение сотрудников ДПП двое работали в зале обслуживания, а еще двое являлись специалистами.

Следствие установило, что заказчики платили не за подделку конкретных документов, а за получение информации из баз данных Департамента гражданства и миграции, которая позволяла подавать соответствующие всем требованиям ходатайства о получении вида на жительство и гражданства Эстонии.

Посредники помогали прописать по адресу заказчика людей, которые представляли этот адрес как свое законное место жительства. Для успешной сдачи экзамена на знание языка и гражданство использовались третьи лица, внешность которых меняли в салонах красоты, чтобы сделать их максимально похожими на людей, которым было нужно сдать экзамен.

Бюро внутреннего контроля ДПП вышло на след преступной группировки весной 2015 года по результатам сбора и анализа информации. Спустя полгода была проведена операция "Маарика", в ходе которой задержали 12 подозреваемых, из которых была арестована только женщина, подозреваемая в создании преступного сообщества.

Гендиректор ДПП Элмар Вахер ранее сообщил "Актуальной камере", что у нее было три разных личных кода. По его словам, "Маарика" (Любовь Генрихсон) руководила созданной сетью с помощью двух человек, никогда лично не встречаясь с клиентами.

Следствие выяснило, что возможностью получить гражданство или вид на жительство с помощью поддельных документов в основном пользовались граждане третьих стран, хотя среди них были и серопаспортники из Эстонии.

"Преступная деятельность была довольно хорошо законспирирована. Например, даже четверо работников ДПП, которые входили в сеть, ничего не знали о своих коллегах. Каждый полагал, что только он один зарабатывает деньги таким образом", - сказал Вахер.

Сергей Михайлов
Редактор

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