Партии "Зеленые Эстонии" в четвертом квартале пожертвовали 1500 евро

Политики Центральной и Восточной Европы, включая экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса, призвали избранного президента США Дональда Трампа не идти на уступки президенту России Владимиру Путину, потому что он может посчитать это признаком слабости и предпринять провокации против стран Балтии и Польши.