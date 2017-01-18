Партии "Зеленые Эстонии" в четвертом квартале пожертвовали 1500 евро
В четвертом квартале 2016 года не представленная в Рийгикогу партия "Зеленые Эстонии" получила в виде пожертвований 1500 евро.
Как выясняется из отчетов, партия также получила 933 евро в виде членских взносов. Государственного финансирования "зеленые" лишились, поскольку на парламентских выборах не смогли набрать 1% голосов.
Наиболее крупное пожертвование - 300 евро - политической силе сделал предприниматель, член правления фирмы Metrotec Аллан Кийк.
Партии Эстонии отчитываются о пожертвованиях в начале первого месяца нового квартала.
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