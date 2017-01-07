Угрожавший поджечь жену беженец скоро выйдет на свободу

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Сирийский беженец, ранее задержанный из-за угроз поджечь свою жену на почве ревности, заключил компромиссное соглашение с прокуратурой и вскоре будет отпущен на свободу.

Соглашение, согласно которому беженец получит условный срок, было заключено в пятницу, сообщило в субботу, 31 декабря, издание Lääne Elu.

Для заключения соглашения беженец был доставлен в наручниках в сопровождении двух полицейских в Ляэнескую окружную прокуратуру.

Проживающего в Хаапсалу мужчину обвинили в том, что 12 ноября он в ходе семейной ссоры на почве ревности привязал свою жену к радиатору отопления, облил ее горючей жидкостью и угрожал поджечь. От огненной смерти женщину якобы спасло опорное лицо, назначенное для этой семьи беженцев.

Адвокат задержанного Янек Валдма сказал, что он доволен условиями соглашения, но не стал комментировать его содержание, отметив лишь, что прокурор согласился на лишение свободы условно с последующим освобождением беженца.