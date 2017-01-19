В столице под машину попали два пешехода

Иллюстративное фото. Фото: Postimees/Scanpix

В четверг в Таллинне произошло два ДТП, в которых пострадали пешеходы.

Около дома номер 194 на бульваре Сыпрузе в 14:07 под машину попала 14-летняя девочка. По предварительным данным, девочка переходила дорогу на красный свет светофора и попала под колеса автомобиля Audi A3, за рулем которого был 25-летний мужчина. Пешехода доставили в детскую больницу.

На перекрестке Тартуского шоссе и улицы Кивила в 14:34 автомобиль Ford Transit, поворачивая направо, сбил 27-летнего мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Для обоих участников дорожного движения горел зеленый свет. Пешехода доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.