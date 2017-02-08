Центристы нашли работу Эдгару Сависаару - он стал партийным историком

По образованию Эдгар Сависаар историк. Фото: ERR

Отстраненный от должности мэра Таллинна Эдгар Сависаар будут консультировать Центристскую партию по историческим вопросам.

Об этом в среду, 1 февраля, сообщил портал новостей вещания ERR.ee со ссылкой на генерального секретаря Яака Ааба.

По словам Ааба, с понедельника Сависаар находится у Центристской партии на зарплате, выполняя роль советника по истории.

"Он занимается историей партии и при необходимости дает в связи с этим советы", - уточнил Яак Ааб.

Размер зарплаты Эдагара Сависаар Яак Ааб раскрывать не стал, сказав лишь, что она меньше мелькавшей в СМИ суммы в 3500 евро.

Ааб добавил, что в основном Сависаар работает из дома.