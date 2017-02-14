В Эстонии за год бензин подорожал на 20%, дизтопливо — на 25%

Цены продолжат расти - такой неутешительный прогноз сделали в Институте коньюнктуры, и это при том, что за прошлый год уровень инфляции составил почти 3%. Какие товары подорожали и что стало тому причиной - в видеосюжете "Актаульной камеры".

Ездить по эстонским дорогам становится все дороже. Сегодня после обеда стоимость литра 95 бензина побила рекорд 2014 года. Тому виной - и новый акциз, который сегодня прибавили к стоимости топлива, и рост инфляции. За год - с января 2016 по январь 2017, как подсчитали в Департаменте статистики, бензин подорожал на 20%, а дизельное топливо и того больше - на 25%.

Но на этом плохие новости для автолюбителей не заканчиваются. С 1 мая продавцов топлива обяжут добавлять биодобавки в бензин и дизель.

"Если учитывать еще и подорожание биотоплива, то это увеличит цену на 3,3%. В Эстонии это начнётся с 1 мая, и добавит к стоимости бензина и дизеля ещё от 2 до 2,5 центов за литр", - пояснил заведующий отдела закупок топлива Olerex Алан Вахт.

Вторым немаловажным фактором является подорожание продовольствия. В целом цены на продукты выросли за год на 4%. Цена за молочные изделий и яйца поднялась в среднем на 11%, молоко - на 8%, а консервированные фрукты и сахар - на 29%. Чем обусловлен такой рост?

"В первую очередь, изменениями, которые мы видим на соответствующих рынках. Эти изменения сводятся к изменениям закупочных цен. То есть, тех цен, по которым мы можем закупать товары у производителей или поставщиков. Это и есть самое большое изменение, которое влияет на цены для конечного потребителя на прилавках наших магазинов", - рассказала .специалист по связям с общественностью Maxima Катя Любобратец.

Причин тому множество, например, цена за лосось выросла на 20% из-за сокращения квот на вылов в ряде стран. Как результат, - на мировом рынке цена выросла. В Институте конъюнктуры отмечают, что в Эстонии один из самых высоких уровней инфляции в Европейском союзе, при том, что общий уровень инфляции в ЕС не превышает 2%.

"В прогнозе, составленном нами на этот год, инфляция растёт быстрее чем в прошлом году. Мы спрогнозировали в начале года, что в этом году рост инфляции составит 3%. Возможно, будет даже больше", - считает директор Института конъюнктуры Марье Йозинг.