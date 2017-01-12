В четверг из-за погодных условий департамент отменил экзамены по вождению

Фото: Сийм Лыви

Департамент шоссейных дорог сообщил, что в связи со сложными погодными условиями в Таллинне и его окрестностях в четверг, 5 января, были отменены экзамены по вождению.

"В связи с тяжелыми погодными условиями в Таллинне и его окрестностях невозможно провести экзамены по вождению в соответствии с требованиями. Все сегодняшние экзамены будут проведены, когда погодные условия и состояние дорог улучшатся", - сообщил департамент.

С теми, чей экзамен был отменен, свяжутся по телефону и при первой возможности предложат новое время. Госпошлина дополнительно взиматься не будет.