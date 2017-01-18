За последние несколько месяцев цены на дорожное страхование в Эстонии выросли на 15%

Удостоившийся от председателя Центристской партии Юри Ратаса похвалы за работу по управлению Таллинном Таави Аас был немногословен, говоря о возможности выставить свою кандидатуру на пост мэра Таллинна на местных выборах, и сказал, что это должно быть коллективным решением, с которым не будут торопиться.