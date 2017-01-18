За последние несколько месяцев цены на дорожное страхование в Эстонии выросли на 15%
Дорожная страховка существенно подорожала. В течение последних месяцев цены на эту услугу взлетели на 15%, передает "Актуальная камера".
Причина в убытках, которые терпят фирмы, предлагающие услугу дорожного страхования.
Негативный период продолжается уже 6 лет, но в 2015 году суммарные убытки страховщиков составили 6 миллионов евро. Не исключено, что 2016 побъет этот рекорд, и страховые фирмы не досчитаются более, чем 10 миллионов.
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