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За последние несколько месяцев цены на дорожное страхование в Эстонии выросли на 15%

Дорожная страховка существенно подорожала Фото: Мартин Дремлюга/ERR
Cегодня 20:32
Рубрика: Эстония

Дорожная страховка существенно подорожала. В течение последних месяцев цены на эту услугу взлетели на 15%, передает "Актуальная камера".

Причина в убытках, которые терпят фирмы, предлагающие услугу дорожного страхования.

Негативный период продолжается уже 6 лет, но в 2015 году суммарные убытки страховщиков составили 6 миллионов евро. Не исключено, что 2016 побъет этот рекорд, и страховые фирмы не досчитаются более, чем 10 миллионов.

Надежда Берсенёва
Редактор

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