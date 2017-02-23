Департамент здоровья: заболеваемость ОРВИ начала снижаться

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Заболеваемость вирусными инфекциями верхних дыхательных путей на прошлой неделе начала снижаться. К врачам обратились 5806 заболевших, что на 12% меньше, чем неделей ранее, сообщили в Департаменте здоровья.

Средняя заболеваемость на 100 000 жителей составила 441. Выше среднего заболеваемость вирусными инфекциями была на Хийумаа, в Ида-Вирумаа и Нарве, Ляэнемаа, Тартумаа и Вильяндимаа.

На основании зарегистрированных данных, число заболевших гриппоподобными заболеваниями среди всех заболевших снизилось на прошлой неделе на 15%. Заболеваемость гриппом выросла только среди пожилых, в других возрастных группах – снизилась.

Среди всех возбудителей болезней, вызывающих вирусные инфекции верхних дыхательных путей, заболевания, вызванные вирусом гриппа, снизились на 47,5%. При этом интенсивность заболеваемости гриппом оценивают как среднюю, а географическое распространение – как широкое.

По уточненным данным фонда E-Tervise, с начала сезона гриппа было госпитализировано 1015 пациентов, из них 66% были взрослые и пожилые люди. Интенсивная терапия потребовалась 83 пациентам.