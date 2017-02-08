"АК": Национальный архив в Тарту стал самым современным архивом в Европе

В Тарту открылось новое главное здание Национального архива. В нём созданы самые современные условия для работы исследователей, хранения и оцифровки ценных книг и журналов.

В отличие от здания на улице Лийви, где Национальный архив находился с 1920-го года, расположенное на улице Ноорусе новое шестиэтажное строение можно смело назвать самым современным архивом Европы - для нужд исследователей здесь имеется читальный зал с двадцатью шестью рабочими местами, компьютерами и возможностью бесплатного сканирования документов, а также комнаты для групповой работы, конференц-зал и учебный класс, сообщила в среду, 1 февраля, "Актуальная камера".

"Старый архив был построен для общежития Тартуского университета. Там не было никаких условий для хранения томов, и не было современных условий для работы исследователей, реставраторам, консерваторам, и т.д. Теперь это всё изменилось", - рассказал административный директор Национального архива Яак Койдуару.

Несмотря на то, что львиная доля посещений Национального архива сегодня приходится на его онлайн-версию, новое здание всё равно играет важную роль для исследователей - электронную обработку на сегодняшний день прошло лишь два процента из почти девяти миллионов инфоносителей архива.

"С одной стороны, действительно, 99 процентов посещений архива происходит в интернет-среде, но оставшийся 1 процент нам также важен, поскольку из 80 километров полок нашего архива мы успели оцифровать всего лишь около двух процентов. Конечно, это наиболее используемая его часть, но 98 процентов не доступно в электронном виде, так что серьёзному исследователю необходим физический доступ к архиву", - добавил Койдуару.

Начиная с четверга в здании Noora пройдут дни открытых дверей, а уже со следующей недели его читальный зал открыт для исследовательской работы.