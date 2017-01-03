Премьер-министр Ратас: США были, есть и будут одним из важнейших союзников Эстонии

Юри Ратас и Джон Маккейн. Фото: Сийм Лыви, ERR

На сегодняшней встрече с делегацией Конгресса Соединенных Штатов Америки премьер-министр Юри Ратас подчеркнул, что США были, есть и будут одним из важнейших для Эстонии союзников, и что США всегда могут рассчитывать на Эстонию.

По словам Ратаса, принимавшего председателя комитета по вооруженным силам Сената США сенатора Джона Маккейна, а также сенаторов Линдси Грэм и Эми Клобушар, Эстония и США разделяют общие ценности, очень схоже и наше понимание вызовов внешней политики и политики безопасности, передает пресс-служба правительства.

"США вносили неоценимый вклад в развитие обороноспособности Эстонии и других стран Балтии на протяжении последних двадцати пяти лет. Заверяю вас, что мы очень благодарны за это, – сказал премьер-министр Ратас сенаторам. - Отдельного признания заслуживает приверженность и вклад США в НАТО и, в более широком плане, в обеспечение безопасности Европы. Заверяю вас, что эстонское государство будет неизменно выделять на оборонные расходы не менее 2% ВВП и в дополнение к этому нести расходы на прием союзных войск".

Кроме того, премьер-министр Ратас сказал, что стоявшие плечом к плечу с американскими военными в Ираке и Афганистане эстонские подразделения готовы и дальше участвовать в зарубежных операциях и борьбе с терроризмом. "Мы разделим с вами эту ношу", – добавил Ратас.