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Мартин Репинский пообещал подать в суд на Eesti Ekspress

Мартин Репинский верит в правовую систему Эстонии. Фото: ERR
Cегодня 18:51
Рубрика: Эстония

Депутат Рийгикогу Мартин Репинский (Центристская партия) решил подать в суд на еженедельник Eesti Ekspress.

Об этом политик сообщил в среду, 18 января, через пресс-службу парламентской фракции Центристской партии.

Поводом для будущего судебного процесса стал материал, который вышел в газете 18 января под заголовком "Repinski kitsefarmi verised varjuküljed" ("Кровавая сторона козьей фермы Репинского" - так перевели заголовок коллеги с портала Delfi).

По словам Мартина Репинского, материал содержит ложные утверждения. Он добавил, что ложные обвинения в его адрес позволили себе и собеседники издания. Теперь и им, говорит Репинский, придется ответить за свои слова в суде.

При этом Мартин Репинский подчеркнул, что в суд он намерен обратиться как бизнесмен и владелец фермы, а не как политик.

На звонок корреспондента портала rus.err.ee Мартин Репинский не ответил.

Сергей Михайлов
Редактор

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