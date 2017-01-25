Мартин Репинский пообещал подать в суд на Eesti Ekspress
Депутат Рийгикогу Мартин Репинский (Центристская партия) решил подать в суд на еженедельник Eesti Ekspress.
Об этом политик сообщил в среду, 18 января, через пресс-службу парламентской фракции Центристской партии.
Поводом для будущего судебного процесса стал материал, который вышел в газете 18 января под заголовком "Repinski kitsefarmi verised varjuküljed" ("Кровавая сторона козьей фермы Репинского" - так перевели заголовок коллеги с портала Delfi).
По словам Мартина Репинского, материал содержит ложные утверждения. Он добавил, что ложные обвинения в его адрес позволили себе и собеседники издания. Теперь и им, говорит Репинский, придется ответить за свои слова в суде.
При этом Мартин Репинский подчеркнул, что в суд он намерен обратиться как бизнесмен и владелец фермы, а не как политик.
На звонок корреспондента портала rus.err.ee Мартин Репинский не ответил.
Там нет комментариев. Будьте первым!