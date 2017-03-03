LIVE: парад Сил обороны в Таллинне

Сегодня правительство одобрило законопроект, согласно которому выплата пособий на создание рабочих мест на предприятиях Ида-Вирумаа продлевается на год. По предложению Кассы по безработице будет упрощен порядок выделения пособия, а также 20 безработных теперь можно нанять в течение двух месяцев, а не одного месяца, как прежде.