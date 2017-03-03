LIVE: парад Сил обороны в Таллинне
В 12:00 на площади Вабадузе в Таллинне начался парад начался парад Сил обороны, в котором принимают участие более тысячи военнослужащих и более ста единиц техники.
Парад принимает президент Эстонии Керсти Кальюлайд, командует им генерал Рихо Террас.
Прямую трансляцию ведет канал ETV+. Парад комментируют Артур Захаров и Николай Лощин, на месте – Дмитрий Кукушкин.
В параде принимают участие 41 знаменосец, личный состав пяти рот, четырех артиллерийских батарей, 22 взводов, а также три оркестра. Над площадью пролетят истребители НАТО. По завершении парада на площади состоится демонстрация военной техники.
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