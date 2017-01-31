Старейшина Пыхья-Таллинна: о переезде управы в помещения Arsenal сейчас речи не идет

Раймонд Кальюлайд берет паузу в переговорах. Фото: Сийм Лыви/ERR

Старейшина столичного района Пыхья-Таллинн Раймонд Кальюлайд заверил, что до выяснения всех обстоятельств истории со скрытым участием главного идеолога Партии реформ Райна Розиманнуса в приобретении недвижимости бывшего оружейного завода Arsenal управа в эти помещения не переедет.

Об этом во вторник, 24 января, он рассказал корреспонденту портала rus.err.ee.

"Мы говорили на эту тему с исполняющим обязанности мэра Таллинна Таави Аасом. Могу сказать, что наши позиции на 100% совпадают. В настоящее время о переезде управы никакой речи быть не может", - подчеркнул Кальюлайд.

"Будем ждать выяснения всех обстоятельства этой истории. Не могу прогнозировать, сколько на это понадобится времени. Но надеюсь, что в ближайшие дни или недели ясность наступит", - добавил районный старейшина.

Ранее во вторник Таави Аас сказал, что он попросил старейшину Пыхья-Таллинна прервать переговоры о переезде управы в помещения торгового центра Arsenal, построенного на территории бывшего одноименного оружейного завода.

"Их можно будет продолжить, как только выяснится, что сделка была совершена корректно", - добавил Аас.

На прошлой неделе стало известно, что Райн Розиманнус недавно оформил свою долю в Arsenal, официально открытом в конце прошлого года.

Недвижимость торгового центра, который построен на месте военного предприятия, продали во время краткосрочного конкурса, проведенного фондом Riigi Kinnisvara AS (RKAS). На тот момент советом фонда руководил реформист Таави Рыйвас.