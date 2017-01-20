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Департамент технического надзора начал расследование в отношении телеканала TV3

Video
Дмитрий Куликов
Cегодня 21:00
Рубрика: Эстония

Скандал с заказными новостями на эстонском TV3 набирает обороты. Расследование начал Департамент технического надзора. Ему предстоит выяснить, действительно ли телеканал нарушил закон, согласно которому реклама должна быть четко отделена от новостей. Если подозрения подтвердятся, TV3 грозит штраф до 32 тысяч евро, передает "Актуальная камера".

В распоряжение портала телерадиовещания uudised.err.ee попали расценки на заказные материалы, которые готов показать в эфире эстонский телеканал TV3. Так 1 минута новостного сюжета оценивается в 1000 евро, 2 минуты - в 2000 и так далее. Скандал, который только нарастает, до сих пор не прокомментировал редактор новостной службы TV3 Март Мардисалу, но пообещал это сделать в понедельник. Департамент технического надзора, который следит за исполнением закона о медиа-услугах, тем временем начал расследование.

"Общий принцип состоит в том, чтобы телезритель четко понимал, что ему транслируется коммерческое сообщение. Для коммерческих сообщений существуют жесткие требования в новостных и детских передачах. Для того, чтобы выявить, совершил ли TV3 правонарушение, департамент начал надзорную процедуру", - пояснил руководитель отдела связи и медиа-услуг Департамента технического надзора Оливер Гайлан.

Коммерческий директор TV3 Сигне Суур в свою очередь поясняет: их новостной блок состоит из 2 частей - в первом идут серьезные новости, а во втором - развлекательные. И именно туда отдел внутреннего маркетинга предлагает сюжеты. Расценки варьируются - от тестирования товаров диктором до освещения продукции определенного производителя в новостном сюжете. Можно заказать и серию сюжетов на 2-месячный период.

На Kanal 2 в новостной передаче "Репортер" эфирное время не продается, говорит председатель правления Урмас Ору. Однако, в передаче проводятся различные кампании и розыгрыши, которые, исходя из закона, можно расценивать как скрытую рекламу.

"Для передачи "Репортер" это была прекрасная возможность предложить приз своим зрителям, и, конечно, за это бюро путешествий не получало никаких новостных сюжетов, типа, поезжайте отдыхать под пальмами. Скажем, объектом сотрудничества был разыгранный приз, который получил телезритель, и для него это была просто дополнительная возможность. Но "Новатурс" за это не получил никакого отдельного новостного сюжета", - рассказал директор компании Kanal 2 Урмас Ору.

Советник по этике ERR Тармо Таммерк, комментируя новость, также подтвердил, что поведение TV3 противоречит не только нормам журналистской этики, но и закону.

Надежда Берсенёва
Редактор

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