ФОТО: новое судно Megastar прибыло в Таллиннский порт

Новое скоростное пассажирское судно Megastar, использующее в качестве топлива природный газ, прибыло в Таллиннский порт. Широкой общественности оно будет представлено в пятницу, 27 января.

Приступающее к работе на линии Таллинн-Хельсинки 29 января судно Megastar станет самым современным пассажирским судном на Балтийском море, сообщает компания Tallink.

Экологичность судна повышает не только использование в качестве топлива сжиженного природного газа, но и детально проработанная форма корпуса судна, обеспечивающая наибольшую экономию топлива. Судно развивает скорость в 27 узлов.

Длина Megastar составляет 212 метров, а судно способно принять на борт до 2800 пассажиров одновременно.

Стоимость строительства судна составила около 230 млн евро.