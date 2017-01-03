ФОТО: Джон Маккейн встретился с Юри Ратасом
Сенатор США, председатель сенатского комитета по вооруженным силам Джон Маккейн вместе с двумя сенаторами находится во вторник, 27 декабря, с двухдневным визитом в Эстонии.
В 12:00 премьер-министр Эстонии Юри Ратас и Маккейн дадут общую пресс-конференцию.
Помимо сенатора Джона Маккейна, в состав делегации Конгресса США входят сенаторы Линдси Грэм и Эми Клобушар. Они встретятся также с президентом Керсти Кальюлайд и и министром обороны Маргусом Цахкна, чтобы обсудить безопасность в регионе, двустороннее сотрудничество между Эстонией и США и их сотрудничество в рамках НАТО.
Командующий Силами обороны генерал-лейтенант Рихо Террас наградит сенатора Джона Маккейна Крестом заслуг Войск обороны за существенный вклад в безопасность Эстонии.
Делегация сенаторов США также посетит Латвию, Литву, Украину, Грузию и Черногорию.
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