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Маккейн: страны Балтии не должны ничего бояться, отношения с Вашингтоном останутся крепкими (1)

Cегодня 12:00 Обновлено 13:30
Рубрика: Эстония

Сенатор США Джон Маккейн, находящийся в Эстонии с визитом, сказал на прошедшей в Таллинне пресс-конференции, что страны Балтии не должны ничего бояться в связи с переменой власти в США, а также, что связи между Вашингтоном и союзниками по НАТО по-прежнему остаются крепкими.

"Мой месседж, от лица как республиканцев, так и демократов, заключается в том, что мы намерены и далее придерживаться взятых в НАТО обязательств и сохранить американские присутствие, сотрудничество и инструктаж. Мы также благодарим тех смелых эстонцев, которые сейчас находятся с нами в Афганистане", – сказал Маккейн на прошедшей в Таллинне совместной с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом пресс-конференции.

"11 сентября (2001 года) произошло нападение не на Эстонию, а на США. Эстония и другие страны, наши союзники по НАТО, поддержали нас, чтобы дойти до самого Афганистана в ответ на нападение на США", – добавил сенатор.

"Мой месседж: в то время, когда мы видим, как Россия, Китай и другие страны совершают кибератаки, видим продолжение агрессии в Крыму и на востоке Украины и сохраняющуюся угрозу для Грузии, наши отношения, возможно, важнее, чем они были в течение очень долгого времени", - сказал Маккейн в ответ на вопрос, каков его месседж в том, что касается безопасности Балтийских стран и сотрудничества между США и Балтийскими странами.

Во вторник в 12:00 премьер-министр Эстонии Юри Ратас и председатель сенатского комитета по вооруженным силам Джон Маккейн дали общую пресс-конференцию.

Помимо сенатора Джона Маккейна в Эстонию на два дня приехали сенаторы Линдси Грэм и Эми Клобушар. В планах делегации сенаторов – встреча с президентом Керсти Кальюлайд и министром обороны Маргусом Цахкна, на которой обсудят безопасность в регионе, двустороннее сотрудничество между Эстонией и США и их сотрудничество в рамках НАТО.

Командующий Силами обороны генерал-лейтенант Рихо Террас наградит сенатора Джона Маккейна Крестом заслуг Войск обороны за существенный вклад в безопасность Эстонии.

Делегация сенаторов США также посетит Латвию, Литву, Украину, Грузию и Черногорию.

Ирина Киреева
Редактор

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