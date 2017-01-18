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Из государственных лесов Эстонии вывезли 11500 рождественских елок

Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 12:29
Рубрика: Эстония

Не смотря на бесснежную предрождественскую погоду, за время праздников жители Эстонии вывезли из государственных лесов 11 500 елок, что на 15% больше, чем в прошлом году.

Люди начинают вывозить из лесов елки для праздника уже в начале декабря, но пик лесных покупок обычно приходится на выходные непосредственно перед рождеством. В этот раз больше всего вырубали 1-2-х метровые ели, которые стоили 8 евро. С помощью мобильного предложения были оплачены более 80% елок.

Вывоз елей из государственного леса строится на доверии, но приезжающих в леса людей проверяют работники инспекции окружающей среды и RMK. Как говорит руководитель по связям с общественностью инспекции Лейли Туул, во время декабрьских рейдов сотрудники инспекции не обнаружили в лесах ни одного нарушения. А продавцы елок на специальных торговых площадках имели все необходимые документы.

RMK предлагает возможность вырубить елку в государственных лесах Эстонии с 2008 года. В прошлом году таким образом было приобретено и вывезено 9800 деревьев. Рождественские ели можно вырубать только там, где они не имеют возможности вырасти до состояния зрелости: по обочинам дорог и канав, под линиями электропередач и в тени старых лесов.

Ежегодно RMK дарит и привозит елки в детские дома по всей Эстонии. И в этом году в них было привезено около 100 штук. По словам лесничего Ида-Вируского региона Алара Сюда, RMK развез в тех краях по детским домам 10 рождественских елей. "Рождество - это время, когда мы оказываем внимание друг другу. Доставка елей в детские дома – это давняя традиция RMK, прекрасный подарок тем, кто незаслуженно лишен семейного внимания", - рассказал лесничий.

RMK – государственное предприятие, хранитель, защитник и хозяйствующий субъект государственных лесов и многообразных природных сообществ. Своей лесохозяйственной деятельностью RMK приносит доход государству, выращивает материал для обновления лесов, организует лесо- и природоохранную деятельность. RMK также создает возможности для прогулок на природе в своих рекреационных и природоохранных зонах и формирует естественно-научные знания. В состав RMK входят Сагадиский лесной центр, Элиствереский лесной зоопарк, Пылулаское рыбоводческое хозяйство.

Дина Малова
Редактор

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