После чистки полов на предприятии в Ласнамяэ его работников доставили в больницу с отравлением

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После чистки и натирания воском полов на одном из предприятий на Петербургском шоссе в таллиннском районе Ласнамяэ, выполненном клининговой фирмой, работники предприятия почувствовали симптомы отравления.

Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщила пресс-служба Пыхьяского спасательного центра.

В сообщении отмечается, что сигнал об инциденте поступил в субботу в 20:35.

На месте событий выяснилось, что после чистки и натирания воском полов на предприятии его работники начали жаловаться на головную боль, тошноту и затрудненное дыхание.

Медики скорой помощи осмотрели пострадавших и доставили двух человек в больницу для медицинского контроля.