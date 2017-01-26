ФОТО: в Нарве проходят крещенские купания
С 18 на 19 января православные христиане отмечают Богоявление (Крещение Господне). 19 января празднуют вхождение Иисуса Христа на путь служения людям, начало его проповеди.
В церквях проходят праздничные богослужения и освещение воды.
В Нарве крещенские купания и богослужение проходят на территории Липовой ямки с 13:00 до 16:00.
В Таллинне клуб моржей "Харку" организует купания в проруби на озере Харку около гребной базы. Желающих окунуться ждут с 16:30.
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