ФОТО: в Нарве прошли крещенские купания
С 18 на 19 января православные христиане отмечают Богоявление (Крещение Господне). 19 января празднуют вхождение Иисуса Христа на путь служения людям, начало его проповеди.
В церквях проходят праздничные богослужения и освещение воды.
В Нарве крещенские купания и богослужение прошли на территории Липовой ямки с 13:00 до 16:00.
В Таллинне клуб моржей "Харку" организовал купания в проруби на озере Харку около лодочной базы. Желающие могли окунуться в ледяную воду с 16:30.
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