Сегодня в Таллинне и Нарве пройдут крещенские купания
С 18 на 19 января православные христиане отмечают Богоявление (Крещение Господне). 19 января празднуют вхождение Иисуса Христа на путь служения людям, начало его проповеди.
В церквях проходят праздничные богослужения и освещение воды.
В Нарве крещенские купания и богослужение пройдут на территории Липовой ямки с 13:00 до 16:00.
Клуб моржей "Харку" организует купания в проруби на озере Харку в Таллинне. Желающих окунуться ждут с 16:30.
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