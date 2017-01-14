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Михал: грязно проведенная кампания не поможет "чисто" выбрать председателя партии

Кристен Михал. Фото: Анна Аурелия Минев/ERR
Cегодня 18:45
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

Предвыборная кампания велась грязными методами, однако нечистыми руками "чисто" председателя партии не выберешь, сказал во время выступления на съезде Партии реформ претендент на пост председателя Кристен Михал.

Выступая в субботу на съезде партии в Таллинне, Михал подчеркнул, что для нового качественного рывка в развитии Эстонии необходимо видение долговременной стратегической перспективы. По мнению Михала, наибольшей ценностью Партии реформ является свобода, однако именно свободное общество повсюду подвергается нападкам.

"Задачей Партии реформ является способность предложить со своей стороны ответственность", – подчеркнул политик.

Михал заявил, что у него есть идеи и есть способности, которые помогут привести Партию реформ вновь к победе. "Моя партия – партия победителей, у нас нет повода уступать ее в 2019 году", – сказал он.

Он отметил, что новому руководству партии предстоит отнюдь не развлекательная прогулка. "Мы собираемся выйти на политический фронт для того, чтобы бороться за свои принципы и за развитие Эстонии", – отметил Михал.

Одновременно Михал подверг критике предвыборную кампанию своего соперника – Ханно Певкура. "Одна команда применила нечестный прием", – заявил Михал, имея в виду Певкура.

"Встречная кампания была проведена грязными методами, – подчеркнул Михал. – Честность, достоинство и принципиальность – это ценности, которые отстаивает Партия реформ".

Михал добавил, что в субботу для партии будет выбран хороший руководитель, а не "профессионально приятный человек".

"У вас есть возможность выбрать между Тоотсом и Кийром", - закончил свое выступление Михал, напомнив персонажей произведений Оскара Лутса.

Ирина Киреева
Редактор

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