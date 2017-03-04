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"АК": политологи позитивно оценили речь Кальюлайд

Video
Наталия Демидова
Cегодня 20:11
Рубрика: Эстония

Первая речь президента Керсти Кальюлайд по случаю годовщины создания Эстонской Республики была необычной и отличалась в положительную сторону от аналогичных выступлений предыдущего президента страны Тоомаса Хендрика Ильвеса, считают опрошенные "Актуальной камерой" политологи.

Речь президента Керсти Кальюлайд на вчерашнем приеме по случаю Дня независимости произвела впечатление на общественность, хотя бы потому, что отличалась от предыдущих подобных речей и по форме и по содержанию. Если Тоомас Хендрик Ильвес делал акцент на глобальной политике, внешних угрозах и истории, то Кальюлайд скорее говорила о своем видении будущего Эстонии в ближайшие годы.

По мнению политолога Евгения Голикова, некоторые моменты речи напрямую коснулись русскоязычных жителей страны. "В словах Керсти Кальюлайд содержится достаточно острая критика всей предыдущей политики интеграции. Эта политика носила чисто политико-юридический характер, т.е превратим русских в эстонцев с помощью того, что заставим их выполнить правила по гражданству. Ничего не получается. А Кальюлайд сказала, культура должна быть, а это всегда вопрос свободного выбора", - считает Голиков.

Президент Эстонии много говорила и о культурных ценностях, проблемах, волнующих молодежь, а также мультикультурализме. Из многих эпитетов, которыми политологи пытались описать выступление президента, чаще всего звучало слово "позитивно".

"Ни один из прежних президентов не обращал так много внимания на культуру, как это сделала нынешний президент. С моей точки зрения это было очень и очень позитивно", - сказал политолог Тартуского университета Рейн Тоомла.

По мнению его коллеги Велло Петтая, Кальюлайд удалось найти удачную формулу для описания эстонского общества. "Мне кажется, что президент отлично смогла описать свою нынешнюю и будущую деятельность одним предложением. И это предложение было о том, что мы традиционно консервативны, но все же наше общество одно из самых инновационных в мире. Мне кажется, что это именно то, как она хотела бы представлять себя в роли президента. Действительно, немного консервативная, но это совсем не мешает ей быть амбициозной, предприимчивой, полной энтузиазма", - считает Петтай.

Неожиданностью для публики стал призыв президента к неравнодушию и целенаправленной борьбе с домашним насилием в эстонском обществе.

Андрей Крашевский
Редактор

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