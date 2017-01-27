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Под прикрытием салона красоты в центре Таллинна действует "фабрика кредитов"

Иллюстративная фотография. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 10:43
Рубрика: Эстония

Салон красоты Delavue в Таллинне завлекает женщин на бесплатные пробные процедуры, где специалист "диагностирует" у них серьезные проблемы с кожей, однако предлагает решить проблему с помощью дорогостоящих процедур, на которые можно оформить рассрочку, пишет Eesti Päevaleht.

Салон красоты навязчиво предлагает подписать договор о кредите в размере 1700-5000 евро под 20% годовых, передает Delfi.

Как пишет газета, для того, чтобы отказаться от договора, клиентам предлагают заявление о расторжении, за которое надо заплатить 30 евро, а пункт 3.3 договора гласит, что в случае экстренного отказа от договора производится перерасчет подлежащей со стороны клиента возврату суммы согласно действующему ценнику, а за основу берется стоимость каждой зафиксированной в прейскуранте единичной услуги при том, что на сайте фирмы ценник на предлагаемые вне пакетов единичные услуги отсутствует, а для того, чтобы посмотреть на него в салоне, его надо попросить.

Фирма была основана в конце 2015 года двумя молодыми мужчинами: Георгием Сичинава и Семеном Родионовым. Весной прошлого года предприятие наняло работников, и, несмотря на то, что, согласно бизнес-регистру, основным видом деятельности фирмы является предоставление услуг в сфере индустрии красоты, на работу были взяты и консультанты по кредитам.

Ирина Киреева
Редактор

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