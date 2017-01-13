Спасатели возобновили рейды для проверки пожарной безопасности

С приходом морозов эстонские спасатели возобновили рейды по домам и квартирам, чтобы информировать население о правилах пожарной безопасности и проверять наличие дымового датчика.

Штрафы за нарушения не предусмотрены и основная цель рейдов — помочь обеспечить пожарную безопасность, сообщила в пятницу, 6 января, "Актуальная камера".

Риск пожара резко возрастает именно зимой, когда люди включают электрообогреватели, зажигают свечи или сильнее обычного топят печи.

"Во время обхода мы смотрим на отопительную систему, в случае необходимости — даем жильцам советы на эту тему. Так как в рейде участвуют спасатели, то они все знают про отопление, в том числе печное", - сказал директор Пыхьяского спасательного центра Прийт Лаос.

При неправильном использовании все это может привести к печальным последствиям, особенно если в доме или квартире отсутствует дымовой датчик.

"Совершая поквартирный обход, особенно в зимний период, наша цель — помочь людям, а не проверять и штрафовать за нарушения. Если имеются какие-то проблемы, или существует пожароопасность, мы поможем решить проблему. В случае необходимости, даже установим дымовые датчики, но штраф никому не грозит", - сказал Лаос.

На всякий случай рекомендуется открывать проверяющим дверь только после предъявления служебного удостоверения. "Всегда разумно попросить человека за дверью показать рабочее удостоверение. Когда спасатели покажут свои документы, всегда можно позвонить на инфономер Спасательного департамента 1524 и уточнить информацию", - пояснил он.

В прошлом году спасатели обошли около 17 000 домов и квартир, и дымовые датчики были установлены только в 70% из них.