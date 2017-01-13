logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Спасатели возобновили рейды для проверки пожарной безопасности

Video
Ольга Полиенко
Cегодня 18:42
Рубрика: Эстония

С приходом морозов эстонские спасатели возобновили рейды по домам и квартирам, чтобы информировать население о правилах пожарной безопасности и проверять наличие дымового датчика.

Штрафы за нарушения не предусмотрены и основная цель рейдов — помочь обеспечить пожарную безопасность, сообщила в пятницу, 6 января, "Актуальная камера".

Риск пожара резко возрастает именно зимой, когда люди включают электрообогреватели, зажигают свечи или сильнее обычного топят печи.

"Во время обхода мы смотрим на отопительную систему, в случае необходимости — даем жильцам советы на эту тему. Так как в рейде участвуют спасатели, то они все знают про отопление, в том числе печное", - сказал директор Пыхьяского спасательного центра Прийт Лаос.

При неправильном использовании все это может привести к печальным последствиям, особенно если в доме или квартире отсутствует дымовой датчик.

"Совершая поквартирный обход, особенно в зимний период, наша цель — помочь людям, а не проверять и штрафовать за нарушения. Если имеются какие-то проблемы, или существует пожароопасность, мы поможем решить проблему. В случае необходимости, даже установим дымовые датчики, но штраф никому не грозит", - сказал Лаос.

На всякий случай рекомендуется открывать проверяющим дверь только после предъявления служебного удостоверения. "Всегда разумно попросить человека за дверью показать рабочее удостоверение. Когда спасатели покажут свои документы, всегда можно позвонить на инфономер Спасательного департамента 1524 и уточнить информацию", - пояснил он.

В прошлом году спасатели обошли около 17 000 домов и квартир, и дымовые датчики были установлены только в 70% из них.

Андрей Крашевский
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 06.01.2017 (18:00)

Новости Эстонии

foto
Спасатели возобновили рейды для проверки пожарной безопасности
 foto
В этом году число "Языковых кафе" удвоится
 foto
Закрывается единственный в Йыгева арестный дом, задержанных будут возить в Тарту

Зарубежные новости

foto
В Россию не пустили несколько автобусов Lux Express из Финляндии
 foto
Не менее 39 человек погибли в ходе нападения на ночной клуб в Стамбуле