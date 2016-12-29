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МВД изучает возможность создания смешанных бригад из профессиональных спасателей и волонтеров

Автомобиль спасателей Фото: ERR
Cегодня 07:45
Рубрика: Эстония

Нехватка финансирования Спасательного департамента вынуждает Министерство внутренних дел рассматривать альтернативные модели организации работы спасателей, одним из вариантов которых видится создание смешанных бригад из профессиональных спасателей и волонтеров.

"У нас две модели: государственная бригада и волонтеры. Следует проанализировать, не следует ли их смешать между собой — командир и кто-то еще на зарплате, а остальные — волонтеры", - сказал глава МВД Андрес Анвельт в интервью изданию Eesti Päevaleht, опубликованном в четверг, 22 декабря.

По словам депутата Рийгикогу от Свободной партии Артура Тальвика, сейчас один выезд бригады спасателей обходится в 5000 евро, поэтому новый подход помог бы сэкономить на расходах, но для этого потребуется создать не менее 30 смешанных бригад. Тем не менее, сама по себе такая мера не ликвидирует полностью дефицит средств, составляющий ежегодно около 14 млн евро, считает Тальвик.

Между тем среди спасателей-волонтеров к этой идее отнеслись скептически. "Спасатели (-волонтеры) не живут рядом с бригадами. В моем районе на расстоянии пяти минут езды живет лишь пятая часть волонтеров. Я считаю, что в большинстве мест это бесперспективно", - сказал глава волонтерской НКО Palamuse Pritsumehed.

Анвельт признает, что профессиональных спасателей в бригадах станет меньше, но подчеркивает, что все бригады будут сохранены и надежность помощи обеспечена. Возможные изменения связаны лишь с необходимостью для Эстонии в будущем применить наиболее рациональную модель организации спасательных работ.

Такие комбинированные бригады часто используются в Финляндии, но в соседней стране спасательными работами занимаются самоуправления, в то время как в Эстонии это является задачей государства. Анвельт не исключает, что эстонским самоуправлениям может быть предоставлено право самим выбрать, какую модель применять на своей территории.

Андрей Крашевский
Редактор

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