Госконтроль: базы данных местных самоуправлений не соответствуют современным требованиям

Иллюстративная фотография. Фото: Postimees/Scanpix

Госконтроль обнаружил, что местные самоуправления собирают данные не менее чем в 925 баз данных, из которых лишь 175 прошли первичный обязательный контроль в базе данных административной системы государственной информационной системы (RIHA). Хотя обязательство регистрации базы данных действует уже многие годы, около половины самоуправлений не зарегистрировали в RIHA ни одной базы данных. Порядков или положений по базе данных, которые предусматривали бы, какие данные и как собирать, по данным Riigi Teataja, всего 281. Также волости и города не используют технические возможности безопасного обмена данными через созданный для этого портал X-tee.

По данным RIHA, к X-tee подключились всего 54 базы данных самоуправлений. Обмену данных в части баз данных мешает то, что их просто ведут на бумаге или при помощи офисных программ. Таких баз данных Госконтроль обнаружил не менее 9% от общего количества.

Обоснований, по которым волости и города не регистрируют базы данных, несколько. Например, проблема состоит в том, что самоуправления не осознают, что с началом сбора данных создается база данных, и не знают, какие требования из этого вытекают. До сих пор нет полной ясности в части касающихся базы данных понятий и принципов. Например, в том, может ли самоуправление самостоятельно решать, для выполнения какой задачи можно учреждать базу данных. Государство также не всегда при развитии центральных регистров учитывает потребности самоуправлений.

Важно, чтобы имелся обзор собираемых о людях данных и эти данные хранились бы надлежащим образом. Также важно, чтобы один раз представленные государству данные людям не приходилось представлять повторно, чтобы получить общественную услугу. С целью снижения связанных с информационными системами рисков безопасности и развития э-услуг необходимо упорядочить базы данных самоуправлений.

При составлении обзора Госконтроль, в числе прочего, изучил, какие базы данных ведут самоуправления и отвечают ли они требованиям, какова практика регистрации баз данных и осуществляет ли государство надзор за базами данных самоуправлений.