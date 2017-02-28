Госконтроль: базы данных местных самоуправлений не соответствуют современным требованиям
Обзор Госконтроля показывает, что местные самоуправления ведут сотни баз данных, большинство из которых не прошли даже первичного контроля соответствия требованиям государственной информационной системы RIHA.
Госконтроль обнаружил, что местные самоуправления собирают данные не менее чем в 925 баз данных, из которых лишь 175 прошли первичный обязательный контроль в базе данных административной системы государственной информационной системы (RIHA). Хотя обязательство регистрации базы данных действует уже многие годы, около половины самоуправлений не зарегистрировали в RIHA ни одной базы данных. Порядков или положений по базе данных, которые предусматривали бы, какие данные и как собирать, по данным Riigi Teataja, всего 281. Также волости и города не используют технические возможности безопасного обмена данными через созданный для этого портал X-tee.
По данным RIHA, к X-tee подключились всего 54 базы данных самоуправлений. Обмену данных в части баз данных мешает то, что их просто ведут на бумаге или при помощи офисных программ. Таких баз данных Госконтроль обнаружил не менее 9% от общего количества.
Обоснований, по которым волости и города не регистрируют базы данных, несколько. Например, проблема состоит в том, что самоуправления не осознают, что с началом сбора данных создается база данных, и не знают, какие требования из этого вытекают. До сих пор нет полной ясности в части касающихся базы данных понятий и принципов. Например, в том, может ли самоуправление самостоятельно решать, для выполнения какой задачи можно учреждать базу данных. Государство также не всегда при развитии центральных регистров учитывает потребности самоуправлений.
Важно, чтобы имелся обзор собираемых о людях данных и эти данные хранились бы надлежащим образом. Также важно, чтобы один раз представленные государству данные людям не приходилось представлять повторно, чтобы получить общественную услугу. С целью снижения связанных с информационными системами рисков безопасности и развития э-услуг необходимо упорядочить базы данных самоуправлений.
При составлении обзора Госконтроль, в числе прочего, изучил, какие базы данных ведут самоуправления и отвечают ли они требованиям, какова практика регистрации баз данных и осуществляет ли государство надзор за базами данных самоуправлений.
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